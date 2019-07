Generika huhugot kina Ceballos, Arado

Mga laro ngayon:

(FilOil Flying V Centre)

4:15pm – Cignal vs Foton

7:00pm – Generika-Ayala vs Sta. Lucia

IBABANGGA ng Generika-Ayala Lifesavers ang kanilang pambatong si Fiola Ceballos pagharap nila sa Sta. Lucia Lady Realtors sa Philippine Superliga All-Filipino Conference sa FilOil Flying­ V Centre sa San Juan.

Galing sa talo ang Lifesavers, pero pinahirapan nila ang powerhouse F2 Logistics Cargo Movers dahil sa mainit na laro nina Ceballos at team captain Angeli Araneta.

Nabawasan ng armas ang Lifesavers sa endgame nang mapilayan si Araneta at ilabas ng playing court.

“I think it’s still a good sign for us. At least we already redeemed ourselves from some of our low moments in the conference,” saad ni Araneta.

Magsisimula ang banatan sa pagitan ng Generika-Ayala, (6-5) at Sta. Lucia, (2-11) sa alas-7:00 ng gabi.

Bukod kay Ceballos, kailangan doblehin nina Patty Orendain, Marivic Meneses, Jamie Lavitoria at Kath Arado ang kanilang laro upang punan ang pagkawala ni Araneta.

Samantala, magkakaldagan sa pangalawang laro ang Cignal HD Spikers­ at Foton Tornadoes sa alas-4:15 ng hapon.

Nasa pangatlong puwesto ng team standings ang Tornadoes kapit ang 7-4 card habang 5-5 ang baraha ng HD Spikers. (Elech Dawa)