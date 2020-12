Gen. Sinas istriktong diet at ehersisyo, susi sa pagpayat

Nabawasan na ng 20 kilo at 4 inches sa kanyang beywang si Philippine National Police (PNP) chief General Debols Sinas sa loob lang ng apat na buwan dahil sa ginagawa nitong istriktong pagda-diet at ehersisyo.

“That’s almost 4 months of program, of course nag-umpisa ako I consulted a doctor, ginuide po ako papaano po. Healthy living and bawas ng inom tapos sleep well,” pahayag ni Sinas.

“And I will continue doing it to reduce further. Ibig sabihin, hindi po natin mamadaliin ang pagpapapayat. We do it gradually and healthily,” dagdag pa ng opisyal.

Sa ngayon patuloy pa rin ang pagpayat ni Sinas, mula sa 300 pounds ay bumaba na ang timbang nito 255 pounds.

“Ang ideal weight ko is 210 pero payat na payat nako nun baka sabihin mo gumagamit na ako, im happy to have 230 – 240 para medyo may laman naman,” pahayag pa ni hepe ng kapulisan.

Sinunod lang niya ang programang ibinigay sa kanya ng health experts katulad ng 30 minutong walking sa umaga at 30 minuto ulit sa hapon, thread mill at stretching.

Upang maging malusog din ang pangangatawan ng mga pulis ay ipinag-utos ni Sinas ang istriktong monitoring ng mga body mass index o BMI sa pamamagitan ng dalawang beses kada araw na apat na minutong routine exercise sa Camp Crame.

“ 10 o’clock in the morning habit at 3 o’clock in the afternoon habit yun yung 4 minute exercise, inumpisahan na namin ipatupad doon sa Headquarters.Simple lang naman yun, nasa opisina ka nakaupo gawin mo yun. mapapansin mo at mararamdaman mo yung effect,”pagtatapos ni Sinas.(Edwin Balasa)