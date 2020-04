GCQ sakto sa hirit na selective quarantine ni Ako Bicol Rep Zaldy Co

Sinuportahan ni Ako Bicol Party-list Rep. Elizaldy Co ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin hanggang Mayo 15 ang enhanced community quarantine sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa at general community quarantine naman sa ibang lugar.

Ayon kay Rep. Co, ang desisyon ng Pangulo ay sakto sa isinusulong niyang selective quarantine depende sa bilang ng kaso ng coronavirus disease infection sa isang lugar.

Noong Abril 14, itinulak ng mambabatas ang conditional quarantine lifting upang maumpisahan na ang pagtakbo ng ekonomiya sa mga piling lugar upang hindi maging pabigat sa gobyerno.

Sa panukala ng mambabatas, kung ang isang lalawigan o munisipalidad ay zero o isa lang ang Covid case, dapat na itong alisin sa ECQ

“The objective of quarantine lifting is to allow people, albeit in limited numbers and in select localities, to return to their jobs. We’re fighting a protracted war and until no vaccine is invented, government’s limited resources can’t support and feed all those who were displaced. We need to save government funds for the longer battle,” paliwanag ni Rep. Co.

Sa televised briefing nitong Biyernes, Abril 24, pinaboran ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force of Emerging Infectious Diseases na isailalim sa GCQ ang 40 lalawigan na may moderate o low risk ng Covid.

Karamihan ng mga lugar na ito ay naunang tinukoy ni Rep. Co bilang pangunahing kandidato para sa modified quarantine.

Umapela naman ang mambabatas sa mga residente na mapapasailalim sa GCQ na panatilihin pa rin ang social distancing, pagsusuot ng mask at paglilinis ng kamay.

“We sacrificed for more than a month under strict quarantine. Don’t throw it away by letting our guard down. Let’s follow the new norm,” pakiusap niya.