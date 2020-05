GCQ sa NCR nilarga

Posibleng isailalim na sa general community quarantine (GCQ) ang National Capital Region (NCR) pagpasok ng Hunyo.

Ayon kay Dr. Tony Leachon, adviser ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID), pormal nang nirekomenda ng ahensya kay Pangulong Rodrigo Duterte ang GCQ sa Metro Manila.

Bukod sa Metro Manila, ilan pa sa mga lugar na nais umanong isailalim sa GCQ ng IATF sa Luzon ay ang Baguio, Pangasinan, Region II, Region III, Region IV-A (CALABARZON) at Albay.

Sa Visayas ay Iloilo City at Region VII maliban sa Cebu City, habang sa Mindanao naman ay ang Zamboanga City at Davao City.

Nirekomenda naman na mula enhanced community quarantine (ECQ) ay gawin nang modified ECQ sa Cebu City simula Hunyo 1.

Inaasahan na Huwebes ng gabi ihahayag ni Pangulong Duterte ang hatol sa community quarantine sa mga nasabing lugar.

Kaugnay nito, ipinahayag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa kanyang online public briefing nitong Huwebes na handa na aniya ang NCR para sa GCQ pagkatapos ng modified ECQ sa Mayo 31.

“NCR is ready from the data we’ve seen but that really depends on the cooperation of everyone,” ani Rooque.

“Nakikita po nating datos ay bumagal ang doubling rate… Nakapaghanda naman tayo ng mas maraming lugar kung saan natig i-confine ang mga asymptomatic na mga positive for COVID-19 para `yung mga ospital natin ay matanggap ang mga seryoso at critical na kaso,” sabi pa ng kalihim.

Subalit maaari aniyang ibalik sa ECQ ang Metro Manila kapag tumaas uli ang mga kaso ng COVID-19 dito.

BUS, TAXI PUWEDE NA

Inihayag naman ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año na papayagan nang bumiyahe ang mga bux at taxi sa ilalim ng GCQ.

“Under GCQ, ang buses papayagan na rin `yan pero 50% capacity at mayroon dapat provisions diyan ng minimum health standards. `Yung mga upuan niyan ay hindi talaga dapat uupuan lahat, may alternately, nasa kanan ‘yung una, ‘yung susunod nasa kaliwa and so on and so forth”, paliwanag ni Año sa panayam sa telebisyon nitong Huwebes.

“Sa mga bus terminal ire-refer na rin natin `yung pag-login ng mga pangalan diyan for possible contract tracing kung magkakaroon halimbawa ng transmission madali nating ma-trace, ito na talaga `yung magiging buhay natin, everything has to be recorded because we have to contract trace,” dagdag pa nito.

Sa mga pampasaherong jeep naman, posible na rin itong payagan sa kalsada kung aayusin umano ang mga upuan at masigurong may social distancing sa mga pasahero at aprubado ng Department of Transportation (DOTr).

“Ang problema kasi sa traditional jeepney magkakalapit at magkakaharap, kapag dumaan ‘yung pasahero diyan ay talagang almost face to face na rin ‘yung kanilang distansya. So one way is to reconfigure the seats and have it approved by DOTr and probably it’s time na siguro na mag-modernize jeepney na tayo,” saad ni Ano.(Ray Mark Patriarca/Prince Golez/Edwin Balasa)