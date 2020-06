GCQ: Ligtas na ba magpaserbis sa mga casa?

Sinailalim na sa GCQ ang Metro Manila gayundin ang iba pang lugar ng GCQ ay ang Davao City, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Pangasinan, at Albay. Tamang-tama, noong isang linggo pa walang tigil ang alarma ng sasakyan ko; kailangan na siyang dalhin para sa oil change at preventive maintenance. Minsan isang taon lang eto, pero natapat pa sa Covid-19 pandemic. Pitumpo’t walong (78) araw na ako sa loob ng bahay bilang pagsunod sa ECQ/MECQ. Kaya may kaunting kaba na tayo na lumabas para magpaserbis ng sasakyan sa kasa. Hindi kaya ako makasagap ng virus sa kasa? Binasa ko ulit ang mga press release ng auto dealers para siguraduhin na protektado ako kapag dinala ko ang sasakyan sa kanila.

Nangako ang mga dealers na sumusunod sa mga health at safety protocols ng IATF. Regular daw ang pag-disinfect sa mga showroom,delivery area, reception area at washrooms. Kinukuha ang body temperature ng lahat ng pumapasok; hindi maaaring pumasok kung abot sa 37.5oC pataas ang reading. Nakakalat ang mga hand sanitizers sa reception, negoaon tables, cashier windows at service area. May social distancing sa mga common areas. Sa katunayan, binawasan ang mga display at mesa sa loob ng showroom upang lumuwag ang gagalawan. Sa mga dadalaw sa kasa katulad ko, eto naman ang dapat masunod: Magsuot ng face mask; Kunin ang body temperature; Mag-hand sanitizer o alcohol sa mga kamay; Huwag makipagkamay at manatili sa 1-metro ang layo; Umupo na magkatapat sa mesa; Gumamit ng credit card o online payment; Sa mga gustong mag-test drive, lahat ng mga test cars ay dumadaan sa disinfection bago, at matapos, ang test drive; garantisadong malinis.

Sa mga magpapagawa ng sasakyan tulad ng oil change, lahat ng service sta> ay nakasuot ng protective personal equipment. May

physical distancing ang mga service advisors, at hand sanitizers sa kanilang reception desk.

Ang mga sasakyan ay dadaan sa disinfection bago ibalik sa may-ari.

Sa kaso ng Suzuki, puedeng pang ihatid sa bahay ang sasakyan kung

hihilingin.

Laging tandaan na maaaring masagap ang mikrobyo kapag nakasinghot ng droplets galing sa ubo o hatsing ng isang maysakit.

Maaari ding makuha sa paghawak sa mga bagay kontaminado, tapos

ihahawak mo sa mukha, ilong o mata.

Bagama’t mukhang sapat na ang ginagawa ng mga kasa, mabutina rin ang maniguro. Magdala ng sariling sanitizer at maglagay nito tuwing hahawak sa anumang bagay sa loob ng kasa, pati na ballpen at papel. Huwag aalisin ang face mask kahit kailan. Marami akong nakikita na ibinababa ang face mask tuwing magsasalita; mali yan.

Pero napansin ko na wala sa mga kasa ang may malinaw na plano sa

contact-tracing. Kung sakaling isang maysakit ang maliligaw sa kasa,

importante na kayang ilista at kontakin ang lahat ng pumasok sa nasabing kasa sa lalong madaling panahon upang pigilan ang pagkalat ng mikrobyo. Bibigyan sila ng tes%ng upang malaman kung meron silang mikrobyo. At habang naka-quarantine, oobserbahan kung magkakasakit sa loob ng ilang araw. Kaya dapat ay nakalista ang pangalan at contact information ng lahat ng bibisita sa kasa.