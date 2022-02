GCash payment hinarang! E-sabong suspensyon aprub sa Pagcor

Itinulak ng Senado ang hakbang na suspendihin ang operasyon at lisensiya ng e-sabong o online cockfighting hangga’t hindi nareresolba ang kaso ng mga nawawalang 31 sabungero.

Sa pagdinig ng Senate committee on public order and dangerous drugs, ipinanukala ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III sa komite na mag-isyu ng resolusyon sa Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) na suspendihin ang lahat ng lisensiya ng e-sabong operators.

“I move that the committee on public order issue a resolution to Pagcor to suspend all the licenses of e-sabong operators until we find accessible conclusion to what happened to 31 missing personalities,” sabi ni Sotto.

Kinatigan naman ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang panukala ni Sotto sabay paglinaw na sakop ng suspension ang operasyon at kasalukuyang e-sabong licenses ng Belvedere Vista Corp., Lucky 8 Star Quest Inc., Visayas Cockers Club Inc., Jade Entertainment And Gaming Technologies, Inc., Newin Cockers Alliance Gaming Corp., Philippine Cockfighting International Inc. at Golden Buzzer, Inc.

Si Ang ang sinasabing nasa likod Lucky 8 Starquest habang si Pineda naman ang may-ari ng Belvedere Corp.

Samantala, naghain din si Senador Francis Tolentino ng mosyon na pansamantalang tanggalin ang e-sabong payment system sa GCash menu.

Walang miyembro ang kumontra sa panukala ni Sotto at agad na inatasan Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, chairman ng komite, ang committee secretary na mag-isyu ng resolusyon na ipadadala sa Pagcor.

“So ComSec (Committee Secretary), you prepare a resolutionaddressed to Pagcor to suspend the ope¬ration of e-sabong hangga’t hindi mabigyan ng linaw itong 31 missing persons,” sabi ni Dela Rosa.

Bukas naman ang Pagcor sa panukalang suspendihin ang operasyon gayundin ang lisensiya ng mga online sabong operator.

“As guided by our top management, we are okay po with the suspending of the operations and we will also seek the approval po from the Office of the President,” sabi ni Pagcor acting Vice President of E-Sabong Licensing, Diane Erica Jogno, na dumalo sa pagdinig. (Dindo Matining)