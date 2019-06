Gazini malungkot ang nakaraan

Sa likod ng ngiting tagumpay ni Miss Universe Philippine 2019 Gazini Ganados ay may malungkot na kuwento pala ang buhay niya. Kwento ng beauty queen ay matagal na niyang gustong makilala ang kanyang tunay na ama.

Lumaki si Grazini na hindi niya nakilala kung sino ang kanyang ama na isang Palestinian. Kaya isa sa hiling niya ay sana ay makilala na niya ito para mabuo na ang kanyang pagkatao.

“I’m in no rush of meeting him but someday, finally, I will have the time to complete myself, my soul, and to thank him for the genes,” sey pa ni Gazini.

May balita na sa bansang Dubai daw gaganapin ang Miss Universe 2019. Magandang pagkakataon ito para kay Gazini dahil baka raw naka-base doon ang kanyang ama.

At kung sakali ngang matupad ang wish niyang makita ang kanyang ama…

“I would give him a hug. I would thank him for the genes because without him, I wouldn’t be here… I’d be joyful.

“That would be the happiest day of my life,” ngiti pa niya.

Isa rin sa dream ni Gazini ay ang mabisita ang bansang Palestine para mas marami pa siyang malaman tungkol sa pinanggalingan ng kanyang ama.

Lumaki si Gazini sa kanyang lolo’t lola sa Talisay, Cebu. Kaya naman ang kanyang advocacy ay para mai-provide ang “quality of life” sa elderly citizens. (Ruel Mendoza)