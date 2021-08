Gaya ng pandemya, climate change tutukan din – Legarda

Nananawagan si Rep. Loren Legarda na kahit sa kabila ng pandemya ay ‘wag isawalang-bahala ang pagtugon para labanan ang climate change.

Sa isang statement, pinaliwanag ni Legarda na siyensiya na mismo ang nagsasabi na iba na ang mga nangyayari sa kapaligiran bunsod sa pagbabago ng klima.

Ginawang pundasyon ng mambabatas ang inilabas na Sixth Assessment Report (AR6) ng Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kung saan pinaliwanag ni Legarda na buong mundo ang magdurusa kung hindi kikilos para malabanan ang climate change.

Ilan sa mga ikinabahala ng mambabatas na nararanasan ngayon ng Pilipinas dahil sa climate change ang paglakas ng mga bagyo, sobrang init na panahon at pagtaas ng lebel ng tubig-dagat.

Kaya naman ang panawagan niya, ‘wag matulog sa pansitan pagdating sa climate change at kumilos agad upang makontra ang mga epekto nito.

“There is no time for complacency. There is no room for indifference. It’s time we reflect resilience as the country’s priority strategy in our response to climate change. As I’ve said again and again over the last two decades, we need to pursue and realize economy-wide measures that aim at reaching our sustainable development goals sooner rather than later,” saad ni Legarda.

“Heed the call of science. Look towards a far longer horizon. Take the long view, but act not tomorrow but today,” pagtatapos pa niya. (Mark Joven Delantar)