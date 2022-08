Gawin ang tama

Naghain kamakailan ang inyong Kuya Pulong kasama si Benguet Congressman Eric Yap ng resolusyon sa Kongreso para hilingin na maimbestigahan ang pagpapatayo ng Mindanao Railway. Ang nasabing proyeko ay dadaan sa maraming komunidad sa lungsod ng Davao, Panabo at ibang parte ng Mindanao.

Lilinawin ko lang na hindi kami tutol sa pagpapatayo ng Mindanao Railway na isa sa mga malaking proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program ng aking ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang unang parte ng proyektong itatayo ay ang Tagum-Davao-Digos segment na may habang 105 kilometro. Kapag nakumpleto ito, iikli ang pagbibiyahe mula Davao del Norte hanggang Davao del Sur. Mula sa kasalukuyang tatlo’t kalahating oras na pagbiyahe sa pagitan ng dalawang lugar, ito ay hindi na lalagpas sa isa’t kalahating oras kapag naitayo na ang Mindanao Railway. Magkakaroon ang railway ng walong estasyon sa Tagum, Carmen, Panabo, Mudiang, Davao Terminal, Toril, Sta. Cruz, and Digos.

Maraming makikinabang sa proyektong ito dahil bukod sa bibilis at giginhawa ang paglalakbay, malaki rin ang magiging tulong nito sa turismo, sa paglikha ng maraming trabaho at lalo pang pagsigla ng ekonomiya sa Mindanao.

Ang gusto lang ng inyong Kuya Pulong at ni Cong. Yap ay maipatupad ang Mindanao Railway Project ng Department of Transportation (DOTr) sa tamang paraan. Madami kasi kaming natanggap na mga reklamo mula sa komunidad na maaapektuhan ng proyekto. Ayon sa kanila, magkakaiba daw ang naging alok ng DOTr at ng mga contractor nito na ibabayad sa mga lupa at bahay nilang madadaanan ng riles ng tren.

Napag-alaman namin na ang mga presyong sinabi sa kanila ng DOTr at mga contractor ay malayo sa kung ano talaga ang dapat na halaga ng mga lupa at iba pang ari-arian na babayaran sa kanila base sa actual zonal value o fair market value na tinakda ng gobyerno.

Dapat maimbestigahan kung bakit ba ganito ang nangyari para matiyak na patas, walang tinatago at walang halong anomalya ang pagpapatupad ng Mindanao Railway Project.

Ito ang nakasaad sa House Resolution (HR) 286 na nai-file namin ni Cong. Yap. Hindi na ito bago. Nagsumite rin kami noong nakaraang Kongreso ng kaparehong resolusyon na nagpapatawag ng imbestigasyon sa Mindanao Railway Project “in aid of legislation.”

May mga barangay nang umalma sa proyekto. Isa na rito ang Catalunan Grande na maraming nakatirang residente. Ayon sa Barangay Resolution nila, hindi sila sumasang-ayon sa proyekto dahil ito ay magiging health hazard o panganib sa kalusugan ng mga residente, bukod pa sa pagmumulan ng noise pollution.

Dahil sa mga natanggap naming reklamo, binigyang diin namin sa HR 286 na dapat na magkaroon ng tama at maayos na paraan ang DOTr sa pagtukoy kung anong mga lugar ang dadaanan ng proyekto. Ito ay para makatiyak na ligtas at hindi makakasama sa kalagayan ng mga maaapektuhan ang proyekto, kasabay ng pagtupad ng pangarap nating lahat na mapaunlad ang buong Mindanao.

Binigyang diin din namin sa resolusyon na dapat masigurado na may “transparency and accountability in the use of public funds” sa pagpapatupad ng proyekto.

Marami ang naghahangad na lalo pang umunlad ang Mindanao, kasama na ang inyong Kuya Pulong. Dapat lang na matiyak na matutupad ito na walang naa-agrabyado, nalalamangan at nalalagay sa panganib ang kalagayan.