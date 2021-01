Gawilan naghahanda sa Tokyo Paralympics

PATULOY na umiikot ang mga usap-usapan sa ikalawang pagg-urong ng petsa o tuluyang makansela na ang 16th Summer Paralympic Games 2020 sa Tokyo, Japan sa August 24-September 5 sa Tokyo, Japan.

Gayunman, kahit nangangamba’y patuloy ang paghahanda ng Philippine Paralympic Committee (PPC) sa pagtatalaga kay University of the Philippine College of Human Kinetics Dean Francis Carlos Diaz bilang chef de mission ng Team Pilipinas para sa quadrennial sportsfest.

Qualified na sa kompetisyon ang swimmer na si Ernie Gawilan, ang unang Pinoy na naka-gold medal sa Indonesia 2018 Asian Para Games gold medal para sa Team Philippines noong 2018, habang abot-kamay na ni 2016 RDJ Paralympics women’s table tennis bronze medalist Josephine Medina ang kanyang puwesto.

“We are looking forward to a busy calendar for our para athletes. In fact, preparations for major events this year have already started,’’ pahayag Linggo ni PPC president Michael Barredo.

Bukod sa paghirang kay Diaz, kinilala rin ang mga CDM sa 11th Asean Para Games sa Hanoi, Vietnam sa December 17-23, at sa Asian Youth Para Games sa Manama, Bahrain sa Dec. 1-10.

Ang kalihim ng PPC na si Walter Torres ang magiging CDM sa Asean Para Games habang si Judd Anastacio ang sa AYPG.

Nagsimula na ring sanayin ang mga differently-abled athlete para sa 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China 2022 kung saan ipagtatanggol ni Gawilan ang kanyang 200m men’s individual medley

Habang karamihan sa mga para athlete ay nakakulong sa kanilang mga tahanan, nagti-training na rin ang mga ito pagsasanay sa loob ng bahay, tinatrabaho ng PPC ang advertising para sa mga lokal na lugar sa pamamagitan ng serye ng mga webinar, na live na stream tuwing Sabado kasama ang Philippine Sports Association for the Differently Abled (Philspada).

“Isinasagawa ng aming sariling mga para head coach, ang mga webinar na ito ay idinisenyo upang itaguyod at paunlarin ang para sports sa bansa,”panapos na sambit ni Barredo. (LIto Oredo)