Gawang Misamis Oriental: Abaca face mask aprub ng DOST

Dumaan sa pagsusuri at inaprubahan ng Department of Science and Technology (DOST) Region 10 ang face mask na gawa mula sa Misamis Oriental at gumamit ng abaca bilang materyal.

Layunin ng 7xB Fiber Abaca Face Mask na masuportahan ang mga lokal na magsasaka at pamilya nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kabuhayan.

“Every purchase enables them to put food on their tables, send their children to school, and buy necessities,” ayon pa sa kompanya.

Ang produktong ito ay gawa umano sa organic raw material tulad ng abaca fiber na nagsisilbi bilang special filter. Ligtas rin umano ito sa kalikasan dahil walang plastic material o mapanganib na kemikal ang ginamit sa produksyon nito.

Ayon sa pagsusuri ng DOST, ang bagong face mask na ito na gumagamit ng abaca bilang filtration ay mas mabisa kumpara sa cloth mask at at may mas mababang water absorption kumpara sa N95 mask.

Isa ring magandang katangian ng face mas na ito ay madaling labhan at maaaring gamiting mulli.

Tumatanggap ng order ang grupo sa kanilang social media account.