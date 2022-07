Gawad Edukampyon award nasungkit ng Antipolo

Pinarangalan ang Lungsod ng Antipolo sa katatapos lang na unang Gawad Edukampyon Awards for Early Childhood Care and Development (ECCD).

Kampeon ng edukasyon ang nasabing lungsod nang makamit nito ang EXEMPLARY performance na may overall 95% points.

“Nais ko ipamana sa ating mga kababayan bago matapos ang aking panunungkulan ay ang kaalaman na kahit san man sila mapadpad sa Pilipinas, kilala ang ating Lungsod dahil sa husay,” ayon kay Mayora Andrea ‘Andeng’ Ynares.

Ang basehan ng excellent performance ay ang dedikasyon sa pagpapatupad at pagpapatibay ng mga programa pagdating sa Early Childhood Care and Development, suporta sa Basic Education, at sa malasakit ng child development workers/daycare workers pagdating sa serbisyo publiko.

“Ang parangal na ito ay para sa inyo mga child development workers/daycare workers na matiyagang nagtuturo sa mga kabataan natin na siyang magiging tagapagmana hindi lang ng Antipolo City kungdi ng ating bansa. Maraming salamat sa Department of the Interior and Local Government, Department of Education, Early Childhood Care and Development Council, Center for Local and Professional Development at Rex Education sa inyong tiwala,” dagdag ng mayora.