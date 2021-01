Gatchalian: Sobrang singil sa kuryente ibalik! VECO-Aboitiz pinarendahan sa ERC

Suportado ni Senador Sherwin ‘Win’ Gatchalian ang direktiba ng Energy Regulation Commission (ERC) sa Visayan Electric Company (VECO) ng mga Aboitiz na i-refund sa kanilang mga consumer ang mataas na singil nito sa kuryente simula Enero hanggang Oktubre noong nakaraang taon.

“Kung mapapatunayan na hindi makatwiran ang singil ng VECO, dapat ibalik nila ang binayad ng mga konsyumer. Mandato ng ERC na protektahan ang interes ng publiko lalo na kung may pang-aabuso ngang nagawa,” ani Gatchalian.

Tinukoy ng senador ang utos ng ERC sa VECO noong Enero 4, 2021 na ipaliwanag kung bakit sumirit ang singil nila sa kuryente noong nakaraang taon mula sa binili nilang enerhiya sa Cebu Private Power Corp. (CPPC) na nagkakahalaga ng P35.3853 per kilowatt hour (kWh) o pagtaas ng P1,470.90 per kWh para sa buwan ng Setyembre noong nakaraang taon.

Iginiit ni Gatchalian na itinatakda ng Section 23 ng Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) na obligasyon ng mga distribution utilities (DUs) tulad ng VECO na mag-supply ng elektrisidad sa pinakamurang halaga para sa kanilang mga consumer.

Ang CPPC ay isa sa apat na independent power producers (IPP) na nagsu-supply ng kailangang enerhiya ng VECO. Ang tatlong iba pa ay ang Green Core Geothermal Inc. (GCGI) na nag-supply ng elektrisidad sa halagang P5.5584 per kWh; Cebu Energy Development Corporation (CEDC), P4.8922 per kWh; at Therma Visayas Inc. (TVI) P5.6821 per kWh simula Enero hanggang Oktubre noong 2020.

Ang hakbang ni ERC chairperson at Chief Executive Officer Agnes Devanadera ay batay na rin sa reklamo ng Cebu Chamber of Commerce Inc. (CCCI) sa pamamagitan ng Regional Development Council in Central Luzon (RDC-) noong Disyembre sa umano’y hindi makatarungang singil ng VECO sa kanilang mga consumer.

Hinahadlangan umano ng VECO ang daloy ng kumpetisyon sa rehiyon dahil sa sobrang taas ng singil nito sa elektrisidad.

“That is why I directed VECO to explain its high electricity rates last year and its perceived violation of Section 45 (b) of the EPIRA, which provides that “no participant in the electricity industry or any other person may engage in any anti-competitive behavior including, but not limited to, cross-subsidization, price or market manipulation, or other unfair trade practices,” ani Devanadera.(Mia Billones)