Gatchalian: Serbisyo bulok! Converge bagsak nationwide

Beast mode ang mga netizen matapos magkaproblema sa connectivity sa internet service provider na Converge kahapon.

Humingi ng paumanhin ang Converge matapos bahain ng mga reklamo mula sa mga user online.

Inaayos na umano ng kanilang technical team ang isyu para maibalik ang connection ng kanilang mga subscriber.

“Our technical team is working to resolve the issue and restore your connection. A service ticket is not required,” ayon sa inilabas na abiso ng Converge.

Nakararanas umano ang Converge ng major outage sa buong bansa, ayon sa monitoring service na Fing Internet Alert, kabilang ang Calabarzon at Metro Manila.

Nauna rito ay nakaranas din noong Miyerkoles ng problema ang mga Converge subscriber mula sa Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela bunsod umano ng fiber cut na sanhi ng hinihinalang pilferage.

Bunsod ng insidente ay umulan ng reklamo laban sa Converge sa Twitter:

Sabi ni @OcampoPeterson: To other @Converge_CSU subscri¬ber who feels the same and symphatize with me, and believe that we deserve for a rebate for every hour lost with our ability to learn. Please feel free to retweet all my post. @NTC help us.

Hirit naman ni @heyitsmealexis: them: no nut November; Converge users: No net November, anu na.

Maging si Valenzuela Mayor Rex Gatchalian ay gigil din sa serbisyo ng Converge ay nag-tweet ng: As I said Converge bulok. (Issa Santiago/Dolly Cabreza)