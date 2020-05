Gatchalian sa DOE: LPG, kerosene i-price freeze

Hiniling ni Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Energy (DOE) na palawigin pa ang price freeze sa liquefied petroleum gas (LPG) at kerosene upang maibsan ang pasanin ng mga Pilipino ngayong may state of national emergency dahil sa COVID-19 pandemic.

Ginawa ng senador ang panawagan sa DOE matapos itaas ng mga kompanya ng langis ang presyo ng LPG ng mahigit P5 kada kilogram epektibo Mayo 1.

Katumbas ito ng dagdag singil na P56.98 hanggang P63.80 sa standard 11 kilogram LPG cylinder.

Ayon sa mga awtoridad, ang presyo ng LPG ay batay sa galaw ng international contract price nito ngayong Mayo.

“Sa ganitong panahon ng krisis, ang 50 o 60 pesos ay malaking tulong na lalo na sa mga pamilyang nasa mahihirap na komunidad. Puwede na itong ipambili ng isang kilo ng bigas o kaya ay hanggang tatlong piraso ng de lata,” sabi ni Gatchalian.

“Having to contend with accumulated utility bills, implementing a price freeze throughout the duration of the quarantine period will go a long way in easing the financial burden of many of our kababayan, especially for those “no work, no pay” Filipinos. The Department of Energy must recommend extending the price freeze on household LPG and kerosene as soon as possible,” ayon pa sa sendor.

Noong Marso ay nanawagan din si Gatchalian sa DOE na palawigin ang price freeze sa LPG at kersone kung saan tinukoy nito ang Department Circular 2016-08-0013. Nakasaad sa circular na babalik sa normal ang presyo ng mga nabanggit na produkto pagkatapos ng 15 araw na price freeze maliban na lamang kung ipag-uutos ng Pangulo batay na rin sa rekomendasyon ng DOE.

Pinalawig naman ng DOE ang price freeze sa LGP at kerosene ng hanggang buwan ng Abril.

Samantala, nanawagan din ang senador sa publiko na maging mapagbantay laban sa mga tiwaling negosyante na sasamantalahin ang krisis at hinimok ang mga tao na i-report agad sa DOE ang makikita na pang-aabuso sa presyo ng bilihin.