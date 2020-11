Gatchalian sa DepEd, DPWH: Mga gusaling pampaaralan patibayin

Hinikayat ni Senador Sherwin Gatchalian ang Department of Education (DepEd) at ang Department of Public Works and Highways (DPWH) na tiyaking ang mga gusali ng mga paaralan ay kayang tumindig sa gitna ng paghagupit ng mga bagyo.

Sabi ni Gatchalian, kailangang ang mga school building ay typhoon-resistant para matiyak ang ng kaligtasan ng mga paaralang kadalasan ay nagsisilbing mga evacuation center.

Nauna rito, inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 747 na naglalayong magpatayo ng permanenteng evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa.

Nakasaad din sa panila na kailangang magpatayo ng mga dagdag na pasilidad sa mga paaralan na magsisilbing evacuation center.

Sabi ni Gatchalian, dapat ang mga gagawing evacuation center ay kayang labanan ang hanging may bilis na 320 kilometers per hour o lindol na hindi bababa sa 7.2 magnitude.

Aniya, dapat ring sumusunod ang mga bagong pasilidad na ito sa National Building Code of the Philippines (Republic Act No. 6541).

“Sa ating pagkukumpuni o pagpapatayo ng mga bagong gusali sa mga paaralan, kailangang siguruhin nating ang disenyo ng mga ito ay kayang makaiwas sa pinsalang maaaring idulot ng mga kalamidad,” ayon kay Gatchalian.

“Ang pagkakaroon ng matitibay na mga paaralan ay mahalaga hindi lamang para sa agarang pagpapatuloy ng edukasyon. Dahil ang mga paaralan natin ay madalas nagsisilbi ring mga evacuation centers, kailangang siguruhin natin ang kaligtasan ng mga ito sakaling sumilong dito ang mga residente sa tuwing may kalamidad,” dagdag pa nito.

Nauna nang sinabi ng DepEd na ang substandard construction ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na nasisira ang maraming mga paaralan tuwing bumabagyo.

Obserbasyon ng DepEd, malaki ang posibilidad na gumuho ang kisame ng mga gusaling ipinatayo noong March 2014 hanggang 2019. Dapat din umanong lagyan ng storm protector ang mga bubong at bintana ng mga paaralan upang mas maging ligtas ang mga ito sa sakuna. (Dindo Matining)