Gatchalian naghatid ng 2K sako ng bigas sa Isabela

Pinangunahan ni Senador Win Gatchalian ang pag-turnover ng P4 milyong halaga ng bigas na tulong ng Valenzuela City government para sa mga residente ng Cagayan, Ilagan at Isabela.

Ibinigay din ng senador ang hiwalay na donasyon nila ng kanyang pamilya na P1 milyong halaga ng bigas sa Cagayan provincial government, Tuguegarao City at Aparri.

Binanggit ng senador na sinusulong niya ang medical benefits ng mga guro dahil batid niyang marami sa mga ito ang malubhang naapektuhan ng mga pagbaha.

“Schools and their facilities including modules were flooded. Their morale is very low since the pandemic. That is why I am pushing for the medical benefits for teachers,” aniya sa ulat ng PNA.

Dagdag ng senador, binisita niya ang rehiyon para personal na masuri ang pinsala ng baha sa Cagayan at Isabela. (IS)