Gatchalian family nag-donate ng P30M PPE, medical supplies

Para matulungan ang bansa sa kampanya kontra COVID-19 pandemic, nag-donate ang pamilya Gatchalian ng medical supplies at kumpletong set ng personal protective equipment (PPE) na nagkakahalaga ng P30 milyon.

Ang mga item ay ibinigay sa National Task Force COVID-19 (NTF COVID-19) at tinanggap ni NTF COVID-19 Head at Department of National Defense Secretary Delfin N. Lorenzana at NTF COVID-19 Chief Implementer and Presidential Adviser on the Peace Reconciliation and Unity Secretary Carlito G. Galvez, Jr.

Sinamahan sila ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines General Felimon T. Santos, Jr., Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ricardo B. Jalad at Commanding General Philippine Air Force LTGen Allen T. Paredes.

Ang C-130 cargo plane na nagsakay ng medical supply at equipment at binili sa Fujian, China ay lumapag Linggo ng hapon sa Villamor Air Base sa Pasay City.

Kasama sa mga item ay mga sumusunod: 20,000 piraso ng PPE, 3,000 piraso ng face shields, 3,000 piraso ng gogles, 100,000 piraso ng gloves, 42,000 piraso ng KN-95 face masks, at 500,000 piraso ng surgical face masks.

Naging kinatawan ng Gatchalian family sa isinagawang turnover ceremony sina Senador Win Gatchalian at Valenzuela 1st District Representative Wes Gatchalian.

Nagpasalamat ang pamilya sa pamahalaan sa pagbibigay ng suporta sa pagbiyahe ng naturang mga medical item.

Sabi ni Sen. Gatchalian, ang donasyon ay bahagi ng kanilang humanitarian effort at kontribusyon sa buong bansa sa gitna ng laban sa global outbreak na ito.

“Bahagi po ito ng tuloy-tuloy naming pagseserbisyo sa taong bayan lalo na’t marami sa kanila ang nalulugmok ngayong panahon ng krisis. Katuwang po ninyo kami sa lahat ng pagsubok,” sabi ng senador. (Dindo Matining)