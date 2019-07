Gatas ni Marian pinadede sa mga nagugutom

Nt: Rose Garcia

Dahil nagkaroon na ng story conference ang “Des­cendants of the Sun” at naipakilala na kung sino-sino ang cast and yet, ang bidang aktres ay hindi pa rin, napapaisip lalo ang ilan na baka nga raw ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera talaga ang gaganap bilang si Dra. Kang.

Nang tanungin si Dingdong kung ano ang reaksyon nito na ang mga fan, si Marian talaga ang nire-request na maging leading lady niya, sey na lang niya, “Alam niyo siyempre, family first ang usapan namin.

“Sa ngayon, may mas malaki siyang role na kailangang gampanan which is a mother of the kids that we have. Well, secondary na ‘yung pagiging wife dahil siyempre, ito ‘yung stage na we have an infant.”

Kinumpirma naman ni Dingdong na nga­yong buwan ng July na raw sila magsisimula ng taping ng “DOTS” at ngayong buwan na rin daw talaga malalaman ng lahat kung sino nga ang female lead ng “DOTS.”

“Hindi matatapos ang buwan malalaman na natin,” sabi naman ni Dong.

Sa isang banda, puring-puri ng halos lahat ng netizens si Marian sa ginawa nitong pagbabahagi ng kanyang breastmilk.

Kumpara sa ibang nanay na halos wala masyadong mailabas na breastmilk, masuwerte si Ma­rian dahil sagana siya rito at masasabing sobra pa sa pangangailangan ng kanilang baby boy na si Ziggy.

Kaya silang buong pamilya halos ang nag-prepare ng mga naipong breast milk ni Marian para i-share nila sa mga baby na nangangailangan talaga.

“I’m proud of her,” ang proud na sabi ni Dong patungkol kay Marian.

Alam daw niyang commitment talaga ang ginagawa nito.

“Hindi naman sa paggising mo, meron na. Mara­ming pinagdadaanang hirap ‘yan. It’s a commitment. It’s a way of life.”

Halos ang ganda at positibo ng mga nangyayari sa kanilang dalawa ni Marian. Bilang pamilya ay puwede na ngang sabihin na kumpleto na sila, pero kasabay nito ang sunod-sunod naman nilang mga endorsements.

Nakausap nga namin si Dingdong nang ilunsad siya ng Caltex Techron bilang pinakabagong celebrity endorser.

***

Kapuso staff nabulabog kay Kathryn

Ang positive ng vibes ng tambalan nina Alden Richards at Kathryn Bernardo. Parang biglang nagkaisa ang both networks, ABS-CBN at GMA, para siguradong ma-promote nang maayos ang mo­vie nila sa Star Cinema na “Hello, Love, Goodbye.”

Nang magkaroon ng press conference ang movie sa Dolphy Theater, nagulat talaga kami sa dami ng tao mula sa hallway pa lang. Obvious naman na hindi lang mga fan ang nandoon bukod sa media na na-validate ang hinala namin nang tanungin namin ang isang staff ng Star… bakit ang daming tao? Sey nito, pati raw kasi mga empleyado ng ABS-CBN, naglabasan ang iba para siguro makita si Alden na very rare lang naman na mapunta ng Kapamilya network.

Aba, same thing happened nang si Kathryn naman ang magpunta ng GMA-7 at mag-guest sa “Unang Hirit.” Kitang-kita sa napanood naming video na naglabasan din ang ilang empleyado ng GMA para makita sa personal si Kathryn at ‘yung iba, nakapagpa-picture pa sa dalawa.

Kung nag-guest si Kathryn sa “UH”, si Alden naman ay guest din sa “Umagang Kay Ganda” kasama si Kathryn.

Sa July 31 pa ang showing ng “Hello, Love, Goodbye” pero ito yata ang isa sa mga pelikula ngayon na ginagawa pa lang, maingay na at ang maganda, sa kabila ng pareho silang may mga popular love team, natatakpan ng ilang humahanash at namba-bash pa rin sa pagsasama nila ang mga positibo at magagandang comment.

Balita namin ay napakarami nang block screening na naka-schedule, from Kathryn and Alden fans. At sigurado rin na maraming mag-aabang kung paano ito tatakbo sa first showing day.

Pareho namang mabubuting tao at mahuhusay na artista sina Kathryn at Alden kaya sana nga, isa ang “Hello, Love, Goodbye” sa magtaya ng box-office record ngayong taong ito.