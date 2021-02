Gasol tinanggi pagbabalik laro

ITINANGGI ni two-time National Basketball Association (NBA) champion Pau Gasol ang pagbabalik sa laro para sa Barca.

Ipinaliwanag ng six-time NBA All-Star na nananatili siyang pokus sa kanyang recovery at hindi pa handing muling dumribol.

“After hearing the news out of Spain today, I wanted to share that I remain focused on my recovery and I am not ready to get back to competing just yet,” tweet ng 40-year-old, 7-foot-1 Spanish cager nitong Sabado.

Dinagdag pa niyang, “As soon as I have something to announce, I will do so via my social media channels.”

Iniulat ng Spanish newspaper Mundo Deportivo na maglalaro ang 40-year-old cager para sa nasabing Barcelona-based pro ball squad hanggang sa pagtatapos ng season upang makapaghanda rin para sa Tokyo Olympics ngayong July.

Dahil sa mga natamong ankle injuries noon, ekis sa paglalaro si Gasol tapos noong 2019 sa Milwaukee Bucks. (Janiel Abby Toralba)