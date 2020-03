Gasol gusto nang magretiro

SUMASAGI na raw sa isip ni Pau Gasol ang retirement.

Sa interview ng El Pais newspaper sa Madrid, inamin niyang habang nagpapa-rehab ay sumusulpot ang katotohanang papunta na siya sa pagsasabit ng jersey.

Hindi pa naglalaro sa 2019-20 season ang Spaniard habang nagpapagaling ng left foot injury na nakuha noong 2018-19 pa.

Sa season na ‘yun ay naglaro siya sa San Antonio Spurs bago nalipat sa Milwaukee Bucks.

Pumirma si Gasol sa Portland nitong offseason, pero hindi nakabalik sa court. November, binitawan ng Trail Blazers si Gasol para makapag-focus sa rehabilitasyon ng injury.

“With this recovery process and the injury that I have been dealing with for more than a year, it’s undoubtedly inevitable to think about retirement,” aniya.

“Also, taking into account that I will be 40 years old in a few months (July). So, it’s definitely on my mind.”

Gusto pa rin naman niyang bigyan ng tsansa ang sarili para maglaro, pero ang focus ngayon ay ang coronavirus na problema ng buong mundo.

“Now, the priority is to overcome this pandemic among all. Everything else is completely secondary,” giit niya.

Third pick overall ng Atlanta Hawks ang 7-foot-1 Spaniard noong 1998, naglaro sa Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers at Chicago Bulls.

Sa Lakers niya nakuha ang dalawang NBA rings noong 2009 at 2010 kasama si Kobe Bryant. (VE)