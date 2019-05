Gary,Billy,Gab,Darren magkakabugan sa dance festival

Marami na ang nai-excite sa gagana-ping Circuit Makati EVOLT International Dance Festival 2019 ngayong Hun-yo 2. Ito nga ang pinakaengrandeng dance festival ng Pilipinas.

Prodyus ito ng Istudyo Ni Pipay Co., ang EVOLT ay isang linggong event na mayroong libreng dance workshops na bukas para sa publiko; isang prestihiyosong dance competition kung saan kalahok ang iba’t ibang university-based at community-based dance groups mula sa iba’t ibang panig ng bansa.

Isang bonggang performance mula sa online sensation at TV personality na si Lady Pipay ang masasaksihan. Ang mga hurado ng dance competition ay sina Julie Borromeo, Regine Tolentino, Maribeth Bichara, Nancy Crowe, John Supan, at Frank Rivera. Lahat ng mga kalahok ay naglalaban-laban sa cash prizes na hihi-git sa isang milyong piso sa kabuuan nito.

Ang award-winning concert director na si Paolo Valenciano ang magdidirek sa main at culminating event ng festival na magaganap sa Hunyo 8 sa Events Open Ground ng Circuit Makati.

Pangungunahan ang konsyerto ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano, kasama sina Billy Crawford; Gab Valenciano; at Darren Espanto. Kasama rin sina Regine Tolentino, Lady Pipay, AC Bonifacio, Nhikzy Calma at pati na rin ang mga K-pop artists na Chic Angel at Rion Five.

Ipapamalas din ng konsiyerto ang iba’t ibang uri ng sayaw na bibigyang-buhay ng mga artists tulad ng Alab Poi Dancers, A-Team, G-Force, Hotlegs, It’s Showtime Dancers, Tribu Ilonganon of Dinagyang Festival, Julie Borromeo’s Performing Arts Foundation, Manoeuvres, Manoeuvres Ignite, Mauban Nilala Folk Dancers, MNL Crew, Douglas Nierras’ Powerdance, Power Impact Dancers, Rockwell, Sexbomb Dancers, SB New Gen, UPeepz, Vicor Dancers, at XB Gensan. Isang sayawan at party ang tatapos sa selebrasyon kasama si DJ Ace Ramos.

Para sa mga tiket sa main event ng festival, bisitahin ang smtickets.com at ticket2me.net. Para sa karagdagang impormasyon at kapana-panabik na updates, bisitahin ang Facebook@evoltdancefest at teeradio.net.

Fr. Archie Cortez tinanghal na ‘Amazing Earth’ hero

Ngayong Linggo (Mayo 26), masasaksihan sa top-rating GMA-7 infotainment show “Amazing Earth” ang mauutak na hun-ting techniques ng mga mapanganib na hayop sa BBC documentary na “The Hunt: In the Grip of the Seasons.”

Ipagpapatuloy ng award-winning actor at TV host na si Dingdong Dantes ang kapana-panabik na series kung saan matutunghayan kung papaano mangangalap ng pagkain ang tatlong mababangis na ha-yop ng Artiko – ang wolf, fox at polar bear sa “Mga Astig sa Taglamig.”

Sa malamig na rehiyon ng Artiko, makikipagbunuan naman ang polar bear sa oras para makahagilap ng maiilap na seals sa “Naghahabol Tuwing Tagsibol!” Tuwing tag-init, makiki-pagpaligsahan naman ang arctic hare sa fox sa “Buhay na Malupit Tuwing Tag-Init.”

Tuklasin kung paano sanayin ng isang komunidad ng arctic wolves ang kanilang mga pups upang mangaso sa “Kaunting Ulam, Paghahatian!” Alamin kung bakit ang pag-aayuno ng mga polar bear ay isang survival strategy sa “Ayokong Mag-Diet.”

Samantala, ang “Amazing Earth” hero sa linggong ito na si Rev. Prior Fr. Archie Cortez, nagtaguyod ng Mo-nasterio De Tarlac, ay ibabahagi kay Dingdong ang mabuting balita ukol sa kanilang matagumpay at on-going reforestation ng Mt. Resurrection sa San Jose, Tarlac.

Sa direksyon ni Rico Gutierrez, tuklasin at alamin ang ating kaisa-isang planeta sa “Amazing Earth” ngayong Linggo ng gabi pagkatapos ng “24 Oras Weekend” sa GMA Sunday Grande.