Gary V apektado sa pagkatalo ng La Salle

Dinasalan at kinantahan ni Gary Valenciano ang La Salle volleyball players bago sila lumaban sa UST Tigresses last Sunday sa SM Mall of Asia Arena.

Pero bigo pa rin ang La Salle players na makapasok sa finals dahil nanaig ang UST. Waiting pa ang Uste dahil maglalaban pa sa do-or-die ang Ateneo at Far Eastern University.

Kahit ramdam mong malungkot, at duguan ang puso niya, agad namang naglabas ng mensahe si GV sa Twitter upang iparamdam ang respeto sa players ng De La Salle kahit hindi sila nakapasok sa finals.

“My highest respect to the DLSU Lady Spikers. You fought with all you had and that’s what matters. It’s been a tough year but you got this far with your backs against the wall. We (heart emoji) U. Congrats UST. You deserve it. We’ll be back strong next year. ANIMO LA SALLE,” tweet ni Gary.

Alumni ng La Salle si Gary kaya ganoon katodo ang suporta niya sa koponan.

Sharon nahiyang maglabas ng dila

Kumasa si Sharon Cuneta sa uso na Dalagang Filipina challenge. Pero sariling version ang video na inilabas niya sa Instagram.

Pakyut-kyut at todo emote si Shawie. ‘Yun nga lang, wala siyang labas dila sa challenge, huh!

Sa totoo lang, matapang nang nailalabas ni Sharon sa video at photos ang payat niyang katawan. Almost back to normal na ang hugis nito.

Eh nu’ng sinu-shoot niya sa Baguio ang horror movie niyang “Kuwaresma,” aminado siyang pumayat siya. Itinuloy-tuloy na niya ang maging payat para tapos na ang problema niya sa katawan, huh!

Sa pelikula, Sharon is at her dramatic best. Kaabang-abang ang komprotasyon nila ni John Arcilla at baguhang si Kent Gonzales. Sa malaking twist sa kuwento, tanging ang direktor na si Erik Matti ang makagagawa nito dahil sa malikhain niyang pag-iisip, huh!