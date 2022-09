Garrett sumabak na sa Miss Saigon Guam

Nag-share si The Clash Season 1 finalists at Kapuso Soul Balladeer Garrett Bolden, Jr. ng mga naging kaganapan sa opening night ng musical na Miss Saigon sa University of Guam Calvo Field House.

Ginagampanan ni Garrett ang role na John sa naturang musical. Siya ang best friend ni Chris at siya ang magpapakilala rito sa bida ng musical na si Kim.

“Lord thank you! I didn’t know I could do this, but yes, I’m now a part of Miss Saigon family,” caption ni Garret sa kanyang Instagram post.

Noong August lumipad si Garrett for Guam para sa isang buwan na rehearsal at training for Miss Saigon. Iniwan niya muna pansamantala ang mga trabaho niya rito sa Pilipinas para matupad ang pangarap niyang maging bahagi ng Miss Saigon.

Mga nakasama niya sa naturang musical ay sina Ethan Le Phong as Thuy, Aris Arthur Uy as the engineer, and Kleriza Versario and Cara Gutierrez, who are sharing the role of the lead character, KIm. (Ruel Mendoza)