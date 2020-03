Garin sa mga adunay sakit: Gidili una ang paghawok

Mipahimangnu si Iloilo 1st District Rep. Janette Garin, nga kanhi kalihim sa Department of Health, sa publiko nga dili una mohawok sa mga partner kung adunay gipamati sa lawas.

“Kung ikaw ay may ubo, masakit ang lalamunan, lagnat, sipon, huwag halikan ang asawa, boyfriend o girlfriend. Huwag po tayo mahiya na sabihin na while kissing is enjoyed by some, kissing is actually dirty,” matud ni Garin.

Pabor usab si Garin sa suhestiyong social distancing aron malikayan ang COVID-19, matud niini nga likayan una ang daghang tawo aron dili mahimong vulnerable sa maong sakit.

“We limit the transmission by limiting gathering in crowded places, limiting yung mga disco masyado lalo na kung naka-kulob. Kung hindi talaga mapigilan, at kailangan ng social gathering, dapat open place, lusot pasok yung hangin,” matud sa kongresista.

Matud ni Interior Secretary Eduardo Año, nga ipatuman nila ang social distancing sa Metro Manila aron batokan ang COVID-19. (jess campos)