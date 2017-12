Garin dinugo sa Dengvaxia probe

Dumugo diumano ang sugat ni dating Health Secretary Janette Garin na inoperahan sa appendicitis nitong nagdaang linggo habang nakasalang sa pagdinig ng Senado sa kontrobersiyal na Dengvaxia vaccine noong Huwebes.

Ayon sa source na dating opisyal ng gobyerno, ayaw sanang dumalo ng dating kalihim sa pagdinig subalit pinilit pa rin niyang makarating­ dahil kailangan niyang masagot ang mga tanong tungkol sa kontrobersiyal na pagbili ng Dengvaxia vaccine.

Nabatid na sumailalim sa operasyon sa appendicitis at nagpapagaling pa ng kanyang sugat sa Divine World Hospital si Garin nang magpasya itong lumabas para dumalo sa pagdinig sa Senado.

“She left hospital few days after she underwent operation, nagpumilit siyang pumunta dahil siya lang ang makakasagot sa mga itatanong on Dengvaxia vaccine mess, kailangan niyang magpaliwanag,” sabi ng source sa ABANTE.

Inamin umano ni Garin na dumugo ang sugat ng kanyang operasyon dahil sa tagal ng kanyang pagkakaupo gayundin sa walang patid na pagsagot sa mga tanong ni Senate blue ribbon committee chair Sen. Richard Gordon.

“She felt pain din sa sugat niya because matagal siyang nakaupo, when she checked it after the hearing, may bleeding sa sugat niya,” sambit pa ng source.

“But, kahit na sinisigawan, dinidikdik siya ni Sen. Gordon, still nailahad naman niya mabuti, nasagot naman niya nang maayos ang mga tanong niya. Iyon nga lang, after ng hearing, nag-bleed sugat niya,” dagdag pa nito.

Sumailalim sa acute appendicitis operation si Garin isang linggo matapos mamatay ang kanyang amang si Jose Loreto ng Baybay, Leyte.