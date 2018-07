‘Gardo’ super typhoon na

NASA super typhoon category na ang bagyo na may international name na Maria at tatawaging Gardo sa oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ayon sa Pagasa.

Ayon sa weather bureau, patuloy na luma­lakas ang bagyo habang papalapit ng bansa na huling namataan 1965 kilometers sa Southern­ Luzon na taglay ang lakas ng hangin na 165kph, bugso na 205kph at kumikilos sa bilis na 10kph, inaasa­hang papasok ito ng PAR sa araw ng Lunes.

Sa kategorya ng Pagasa, ang isang super typhoon ay may hatid na matinding pinsala gaya na lamang ng bagyong Yolanda suba­lit mapalad ang bansa dahil papasok man sa PAR ang bagyong Gardo­ ay hindi naman ito magla-landfall, pagpasok umano ng Pilipinas ay agad itong lilihis patungo sa direksiyon ng Okinawa Japan o ­Eastern China.

Bagama’t hindi tatama sa kalupaan ay maghahatid pa rin ng pag-uulan ang bagyong Gardo dahil sa paghatak nito sa ­hanging habagat.

Sinabi ni Weather forecaster Ezra Bulquerin na asahan ang makulimlim na may pag-uulan lalo sa hapon sa Metro Manila at kalapit lugar habang nakakaranas na ng malakas na pag-uulan Western Visayas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan dahil sa habagat.