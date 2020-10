Gardo bet maka-showdown si Spox Roque sa TikTok

Si Gardo Versoza nga ang maituturing na TikTok King ngayon, dahil na rin sa palaging trending ang kanyang mga eksena sa naturang app.

Ang bongga rin na nakumbinsi niyang mag-TikTok si Daniel Padilla, at naging usap-usapan talaga `yon sa social media. Sabi nga, rare video `yon, o for the books talaga ang ganap na `yon.

Si Gabby Concepcion daw ang susunod niyang makaka-showdown sa TikTok.

“Abangan niyo ‘yon,” sabi ni Gardo, na opisyal na ngang talent ng Viva Artist Agency.

“Naudlot yung una naming TikTok, nahirapan akong i-convince si Gabby. Eh, ngayon sabi niya nakapag-practice na raw siya ngayon,” chika ni Gardo.

Anyway, isa pa sa sumisikat sa TikTok ngayon ay Spox Harry Roque. Palagi ring trending ang mga video niya, at ginagaya rin siya ng mga fan, ha!

Suggestion ko nga ay mag-showdown silang dalawa. Ang bongga ngang mapanood in one frame sina Gardo at Roque.

“Hahahaha! Oo, game ako! Basta masaya lang!

“Hindi ko pa masyadong napapanood ang mga Tiktok niya. Pero I’m sure masaya `yon. Game ako! Maganda `yan!” sabi ni Gardo.

Bongga yan pag natuloy! Ako kaya ang masasabi ni Spox Roque?

KC Concepcion masabaw ang alindog

Nagpatakam na naman si KC Concepcion sa Instagram. Ang dapat sana ay post niya tungkol sa jewelry history, buhay ng mga jeweler, jewelry design, at lahat ng mga kinalaman sa mga alahas, naiba ang tema, dahil na rin sa photo na pinost niya.

“I (surprisingly) also recently learned that Art Deco was my great grandfather, Juan Arellano’s aesthetic throughout his architectural career. I wish I could have known his heart. Picked his brains. Watched him work. Perhaps our ancestors influence what and who we gravitate towards, and were once moved by similar people and things that touch us today,” sambit pa ni KC.

Pero, dinedma nga ng mga netizen ang chika ni KC, at mas pinuntirya ang kanyang alindog. Sa larawan kasi na suot ang pink na swimsuit, lutang na lutang ang kanyang cleavage, at pansin talaga ang malaki niyang boobs. Sabi nga nila, kumbaga sa prutas, sariwa, masabaw, o maraming katas ang klase ng kaseksihan ni KC.

May mga bumibilib sa kaseksihan niya, pero may nagsasabi rin na huwag siyang masyadong magpasilip ng katawan, dahil sapat na ang maganda niyang mukha. Okey na raw ang talino, kinis ni KC para sa kanila.

Pero, naaliw rin ako na napagkamalan si KC na si Danna Paola, isang Mexican actress, na gumaganap na Lu (Lucrecia) sa Elite na pinalalabas sa Netflix.

Sa unang tingin nga ay kahawig ni KC, pero sa totoo lang, hindi dahil Pinoy ako, pero para sa akin, mas maganda, masarap titigan ang face ni KC, kesa kay Danna.