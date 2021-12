Garcia naghari sa Rapid Chess

TUMULAK si International Master Jan Emmanuel Garcia ng 2.5 points sa last three rounds upang tanghaling overall champion sa katatapos na Kamatyas Open Rapid Chess Tournament na ginanap sa MultiSys Headquarters Multinational Village, Linggo ng gabi.

Nakipaghatian ng puntos si Garcia, Program Head ng Ateneo de Manila University Chess Team, kay IM Ronald Dableo sa fifth saka pinapgpipisak sina IM Daniel Quizon sa sixth at Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio Jr. sa seventh at final round.3

Nilista ni Garcia ang 6.5 points mula six wins at one draw sa seven-round tournament na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines.

Nakamit ni Garcia ang top prize P20,000 sa 1-day event habang sina Dableo at Sherwin Tiu ay magkasalo sa second hanggang third places na may tig-6 points.

Nagtala ng magkahiwalay na panalo sina Dableo at Tiu, pinagpag sina National Master Edgardo Garma IM Ricardo de Guzman sa last round.

Matapos ipatupad ang tiebreak ay nasilo ni Dableo ang runner-up prize na P15,000 habang si Tiu ang nagbulsa ng P10,000. (Elech Dawa)