Garcia bagong guwardiya ni Tab

TATLONG mahahalagang guwardiya man ang nawala sa panig ng Ateneo Blue Eagles, maituturing pa ring petmalung hugot ang pagpasok ni Filipino-American Paul Garcia para sa Season 85 ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Malaking pilay para sa Ateneo ang pagtalon sa pro-league nina Tyler Tio at Gian Mamuyac sa PBA, at ni SJ Belangel sa Korean Basketball League sa Daegu Kogas squad, kaya inaasahang pupunuan ng 5-foot-11 guard, na minsang naging kakampi ni NBA sophomore at Fil-Am Jalen Green, ang iniwang puwesto ng mga dating guwardiya ng Eagles.

“This is a significant signing to us in light of what has happened last year with our graduations and then the unexpected exodus of SJ Belangel, Bringing Paul in, he’s not just a very, very dynamic point guard but a very well-rounded guard,” pahayag ni Ateneo head coach Tab Baldwin.

Naglaro para sa Salisbury University sa NCAA Division III sa Amerika ang 23-anyos na all-around guard, na drumibol din ng dalawang beses sa National Basketball Training Center (NBTC) noong 2017 at 2018 sa bansa. (Gerard Arce)