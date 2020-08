Garapata sa PhilHealth

Kung may alaga kayong aso, alam nyo na gustong-gustong puntahan ng mga garapata yung asong malusog. Kung may “bucket list” ang garapata, ito yon: ang makasakay sa likod ng isang asong sagana sa pagkain.

‘Pag nagawa nya ‘yan, pwede nang mamatay sa sarap ang garapata.

Ganyan ang nangyayari sa PhilHealth ngayon. Bilang nag-iisang universal health insurance ng mga Pilipino, maraming naninigurado sa kalusugang pinansyal nito.

Dahil mandato ng batas ang buwanang kontribusyon mula sa mga miyembro, patuloy ang dating ng pera sa PhilHealth, bukod pa sa suporta ng pamahalaan at ang parteng nakukuha nito mula sa mga buwis sa alak, sigarilyo at softdrinks.

Alaga sa suporta kaya malusog ang PhilHealth. At ‘pag malusog, lapitin ng garapata na sisipsip sa dugo. ‘Pag hindi naabatan, magsisimulang pumayat ang aso hanggang magkaroon ito ng impeksyon sa dugo at mamatay.

Bukod sa bagong isyu na umano’y pagbulsa ng PhilHealth officials sa P15 bilyong pondo, balikan natin ang mga isyung pumutok sa PhilHealth noon:

· P154 bilyon na “sobrang naibayad” sa claims. Halimbawa ang 757,000 na kaso ng pneumoniang binayaran ng PhilHealth kahit hindi naman uso ang pneumonia noon.

· P20.3 milyong nagastos sa paulit-ulit na claims ng mga patay na palang pasyente. Pinepeke ng clinic o ospital ang pirma ng mga patay nang pasyente o kaya’y kine-claim ang buong 90 sessions ng dialysis treatment kahit hindi naman ito nakumpleto ng pasyente.

· Iniiba ang diagnosis ng pasyente upang makakuha ng mas mataas na benepisyo. Kahit ubo o sipon lang ang sakit, palalabasin na pneumonia upang mas malaki ang makolekta.

· PhilHealth Mindanao group mafia na binubuo ng 8 senior officials na nakipag-kuntsabahan sa mga ospital upang gatasan ang PhilHealth

· Delay sa pagbabayad ng claims ng mga ospital

· Sobrang gastos sa pagbyahe ng mga opisyal

Kung hindi natin hihigpitan ang mga patakaran sa loob ng PhilHealth, paulit-ulit na mangyayari itong mga kalokohang ito. Hangga’t may puwang upang makalusot, patuloy na gagawa ng paraan ang mga manloloko.

Paano pangangalagaan ang pera nating mga Pilipino sa PhilHealth?

Higpitan at dalasan ang pag-audit dito. Para sa PhilHealth, isang ahensyang may P140 bilyong pondo kada taon, kailangang dagdagan ang auditors na magsasagawa ng mas madalas na pagbusisi kung paano nito ginagasta ang pondo.

Kailangan ding magtalaga ng Ombudsman sa loob ng ahensya at mga imbestigador. Ang pinagsanib na pwersa ng Commission on Audit at Ombudsman ang magpapatatag sa pader laban sa gustong mangurakot.

Striktong sundin ang mga panuntunang isinaad sa batas kaugnay ng kwalipikasyon sa mamumuno ng PhilHealth. Para sa itatalagang Presidente at CEO ng PhilHealth, kailangang may 7 taong eksperiyensa sa “public health, management, finance and health economics”. Hindi pwedeng kung sino-sino na lang ang hugutin at i-appoint doon.

Pati ang mga non-ex officio members ng Board at senior executives ng PhilHealth ay dapat na dumaan sa matinding pagsala ng GOCC Governance Commission kung karapat-dapat ba silang ilagay sa pwesto.

Ibayong pagtutok mula sa 5 cabinet members na miyembro ng PhilHealth Board. Mas maraming mata ang nakatutok sa PhilHealth, mas mahirap lumusot ang katiwalian.

Paggamit ng information technology sa lahat ng transaksyon sa PhilHealth upang maging mabilis at hayag sa lahat ang proseso.

Dahil kahit sino pa ang ipalit nating mamumuno sa PhilHealth, kung bulok pa rin ang sistemang umiiral sa loob, patuloy pa ring mangyayari ang korupsyon. Ibang mukha lang, subalit parehong anomalya pa rin. Masaya pa rin ang garapata sa bandang huli. (END)