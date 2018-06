Gapangan sa Meralco-MVP, ERC ‘Sweetheart Deal’ nabuking

NGAYON pa lamang ay nakaabang na ang mga kasong kriminal at administratibo na isasampa ni Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate laban kay Energy Regulatory Commission (ERC) Chairperson Agnes Devanedera at sa iba pang komisyoner nito kapag inaprubahan ang mga tinaguriang ‘sweetheart deal’ ng Meralco sa mga sister company nito.

Kaugnay ito sa mga kinukuwestiyong pitong power supply agreement (PSA) na papalo diumano sa trilyon-trilyong piso ang halaga matapos na i-award ng Meralco sa mga generation company na pawang sister company din ng higanteng power utility firm na pag-aari ng 71-anyos na binatang negosyante na si Manny V. Pangilinan.

Nagbanta si Zarate na kakasuhan ang mga opisyal ng ERC matapos na makatanggap ng mga impormasyon na diumano’y ginagapang na at may mga pagtatangka nang ilusot para maaprubahan ang pit ong PSA kahit hindi nakasunod ang Meralco sa competitive selection process (CSP).

“While earlier ERC accommodations for the Meralco PSAs came before Devanadera assumed ERC’s leadership, we guarantee that any attempt on her part to approve the PSAs despite clear findings of violations would earn for her criminal and administrative charges,” ani Zarate.

“We will also file similar charges anew against the other commissioners who will also approved it,” giit pa ng kongresista.

Base anya sa naging konklusyon ng joint report ng House committee on good government and public accountability at House committee on energy na nag-imbestiga sa tinawag na ‘sweetheart deal’ ng Meralco, lumilitaw na posibleng nagkaroon ng pagkukulang sa panig ng ERC kaugnay sa inilabas na re­solusyon kaya naantala ang implementasyon ng CSP.

Sinabi ni Zarate na dinisensyo ang CSP para magkaroon ng mas mababang singil sa kuryente.

Ilulunsad dapat aniya ang CSP noong Nobyembre 7, 2015 pero naantala ito at inurong sa Abril 30, 2016 matapos maglabas ang ERC ng Resolution No. 1 sa ilalim ng pamumuno noon ni Jose Vicente Salazar.

Dahil dito ay naka­paghain anya ang Meralco ng pitong PSA sa ERC na hindi dumaan sa CSP.

Pero lumalabas sa joint report ng Kamara na iligal ang Resolution No. 1 ng ERC.

“Millions of Filipinos under Meralco’s franchise area will suffer from exor­bitant rates, if ERC under Devanadera approves these exorbitant PSAs. But we will hold her, as well as other ERC officials and employees, accountable if they accommodate these expensive PSAs,” pahayag ni Zarate.