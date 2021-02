Ganuelas-Rosser hindi ampalaya sa San Miguel

Kahit tinapon na si dating SMB cager Matt Ganuelas-Rosser sa Terrafirma Dyip kapalit ni CJ Perez, malaki pa rin ang kanyang pasasalamat sa dating koponan.

“Grateful for it all. I appreciate all my teammates, coaches, support staff, and Management at San Miguel. Will cherish the memories I made on and off the court. To the San Miguel Fans, thank you,” sabi ni 30-anyos na basketbolista sa kanyang Twitter account.

Nitong Martes lang kasi ay inaprubahan na ng Commissioner’s Office ang kontrobersiyal na trade ni Perez para sa tatlong player ng Beermen na sina Russel Escoto, Gelo Alolino at Matt kasama pa ang dalawang 1st draft pick ngayong 2021 at sa 2022.

Sa tatlong taong paglalaro ng 6-foot-4 small forward para sa San Miguel ay nagkamada ito ng apat na titulo. (Aivan Episcope)