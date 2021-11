Ganuelas-Rosser dribol sa 3×3

NA-DISQUALIFY si Brandon Ganuelas-Rosser sa 36th PBA Draft 2021 noong March.

Isa ang kapatid ni Matt Ganuelas-Rosser sa mga hindi nakakuha ng certification mula Bureau of Immigration at affirmation buhat sa Department of Justice.

Pero mabibinyagan din si Ganuelas-Rosser sa estilo ng PBA play sa pagsali sa 3×3 Lakas ng Tatluhan na sisiklab sa November 20 sa Ynares Sports Arena sa Pasig.

Kinuha siya ng Phoenix Super LPG para itambal kina Jorey Napoles, Mike Gamboa at Reymar Caduyac.

Habang naghihintay ng susunod na draft, sa tatluhan muna ang guard/forward.

“Just getting my feet wet ang be exposed physically to the PBA,” ani Ganuelas-Rosser. “I’ve been a fan of the PBA for so long now just watching my brother.”

Hindi nagkaproblema sa kanyang dokumento si Matt nang magpa-draft dahil dito sa bansa siya ipinanganak.

Nagluwag ang PBA sa Fil-foreign prospects, Philippine passport na lang ang kailangan kung gustong magpa-draft.

Hinati sa tatlong grupo ang 10 PBA squads at 3 guest teams.

Napunta sa Pool A ang Phoenix squad na dadalhin ang Limitless Appmasters, kasama ang TNT, Zamboanga Valientes, Platinum Karaoke at Purefoods TJ Giants. (Vladi Eduarte)