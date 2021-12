Ganda ng Pinay kumislap sa Egypt

Kuminang ang ganda ng Pilipina sa Egypt nang masungkit ng Pinay na si Tatyana Alexi Austria ang first runner-up ng Miss Eco Teen International 2021.

Ang nasabing award ay inanunyo mismo ng Miss World Philippines organization sa Instagram nitong Martes.

“Congratulations to our very own Miss Eco Teen Philippines 2021 Tatyana Alexi Austria for placing as First Runner-Up in the recently concluded Miss Eco Teen International 2021 Finals,” malugod nilang pagbati sa pambato ng Pinas, sa kanilang IG post.

“You made us all proud. You really did well! Thank you for raising our flag,” pasasalamat at pagmamalaki pa nila sa dalaga.

Samantala, ang korona naman sa nasabing pakontes ay naiputong sa pambato ng Vietnam na si Vu Huyn Diu. (ME)