Ganda lang ang puhunan? Shamcey, Michele, Sharifa, Ali, Leren mga reynang palaban sa politika

Ni: Dondon Sermino

Maganda ka ba? Matalino ka ba?

Ang kagandahan ba ay magagamit na rin para makamit ang pangarap na maging isang politico o makapagsilbi sa bayan o umupo sa posisyon sa gobyerno?

Well, hindi na nga lang misis ng politiko ang papel ng mga beauty queen sa Pilipinas, dahil marami rin sa kanila ang sumabak na sa politika.

Ilan sa mga sikat na beauty queen na pinalad sa politika ay si Bb. Pilipinas International 1996 Yedda Marie Mendoza (misis ni Cong. Martin Romualdez), na umupo sa kongreso dahil sa Tingog Sinirangan Partylist.

Si Yedda ang isa sa mga tinuturong kongresista na tumangging bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN.

Isa sa pinakamaganda, pinakamatalinong beauty queen si Yedda, na ka-batch nina Aileen ‘Leng’ Damiles, Daisy Reyes sa Bb. Pilipinas beauty pageant.

And speaking of Daisy, sumabak din siya sa politika noon. Naging

konsehal siya ng Pateros.

Ang yapak na ito ni Yedda ang susubukang sundan ng mga beauty queen din na sina Shamcey Supsup (Bb. Pilipinas Universe 2011), Michele Gumabao (Bb. Pilipinas Globe 2018).

Si Shamcey ay first nominee ng ARTE Partylist (Advocates for Retail and Fashion, Textile and Tradition, Events).

Samantalang si Michele ay second nominee ng Mothers for Change, o MOCHA Partylist, na ang first nominee nga ay si Mocha.

Maraming kumuwestiyon sa pagsali ni Michele sa partylist ni Mocha, dahil noon nga naman ay palaban siya sa paglaban sa mga fake news, at sabi-sabi nga na si Mocha ay kilalang pasinumo ng mga fake news.

Tanong ng lahat, ‘Bakit Michele? Bakit kay Mocha?’

“It’s time we become mothers of a movement that will change our country. MOCHA MOthers for CHAnge Party-list.

“I’ve always said I would use the platform I was given to advocate and be a voice for women and the youth. This is for every mother who sacrificed for us to be here right now. This is for those who made the choice to care and nurture others. For every woman who wants to be an author of change! This is for those who believe we can change for the better! Party-lists are created for those who share the same advocacy and we want to work for a chance to help more people and make a bigger impact in our community @mochauson,” sabi lang ni Michele.

Si Shamcey naman, hindi natunugan ng marami na interesado pala sa politika. At ang paggamit ng salitang ‘ARTE’ nga ay prinotesta rin agad-agad ng iba, dahil wala naman daw itong kinalaman sa pag-arte.

Well, para sa kaalaman ng mga ‘judgmental’, ang sentro ng adbokasiya nga nina Shamcey ay tungkol sa pagprotekta sa kultura at tradisyon, at magbigay ng trabaho.

“We are here to ensure that jobs are created and protected, and future proof of our culture and tradition,” sabi ni Shamcey.

Sabak din sa politika si Sharifa Akeel-Mangudadatu, former Miss Asia Pacific International, na kamakailan nga ay kinasal kay Rep. Mangudadatu. Tatakbo siyang governor ng Sultan Kudarat.

Kontrobersiyal din ang lovelife ni Sharifa.

“Kaming mga beauty queen, we’ve already had our own advocacy also and that is to serve and help people,” sabi ni Sharifa.

Ilan pa sa mga sasabak sa politika ay si Binibining Pilipinas Globe 2019 Leren Mae Bautista. Bagamat natalo siya sa katatapos lang na Miss Universe Philippines 2021, malaki naman daw ang tsansa na magwagi siya bilang konsehal ng Los Baños, Laguna.

“Gusto ko pong tahakin ang bagong yugto ng ating buhay sa paglilingkod sa ating bayan,” sabi ni Leren.

Palaban din si Ali Forbes, Miss Grand Philippines 2013, at naging 3rd runner-up sa Miss Grand International, sa May 2022 elections. Tatakbo siyang konsehal sa Quezon City.

“Kung nasubaybayan niyo po ang kwento ko sa Pinoy Big Brother tayo po ay maraming pinagdaanan na pagsubok sa buhay ngunit hindi po ito naging hadlang para tayo ay maglingkod sa kapwa. Noon pa man po ay tayo ay meron nang mga Charity Works at nung dumating ang pandemya mas marami po ang may kailangan ng tulong natin. Pero magiging totoo po ako ‘di ko po kaya mag-isa na matulungan lahat dahil limitado lang din po ang aking kakayahan.

“‘Di po ako politiko, ‘di po ako mangangako, kundi ako po may isa lang na goal, ang makatulong,” sabi ni Ali.

Well, sige nga, tingnan natin ang kapalaran ng mga reynang palaban sa politika…