Ganado sa tattoo, Clarkson pabibo

SABAY sa paglabas ng larawan ng kanyang mukha na ipina-tattoo ng isang Filipino fan, nagliyab si Jordan Clarkson ng game-high 30 points off the bench para akayin ang Utah sa 126-94 paghagupit sa San Antonio nitong Miyerkoles.

Pinost sa Twitter ng Slam Online PH ang tattoo na gawa ni Jack Brizuela. Realistic ang imahe ng mukha ni Clarkson na nasa kanang binti ng isang fan.

Inabot daw si Brizuela ng 12 hours para matapos ang tats.

Umayuda ng 24 points si Bojan Bogdanovic, may 14 points at 7 assists si Joe Ingles sa Jazz (47-18). Natalo ang Phoenix sa Atlanta 135-103 at binawi ng Utah ang top spot ng Western Conference, kalahating laro sa unahan ng Suns (47-19).

Nagpundar ng 100-63 lead ang Utah pagkataos ng three quarters at hindi na bumitaw.

Binitbit ng 15 points ni Luka Samanic ang Spurs, may tig-14 sina Devin Vassell at Drew Eubanks.

Inumpisahan ni Bogdanovic ang arangkada ng Jazz bago inilayo nang todo ni Clarkson. Mula sa field ay 10 of 13 at 3 for 4 sa 3-point range ang Croatian, 12 of 16 naman ang Fil-Am sa mga pinakawalang floaters, hooks, layups at 3s. (VE)