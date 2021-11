Game sa lampungan, hubaran: Loisa, Ronnie magpapaelya ng mga fan

Mali ang tsismis na lilipat ang magdyowang Loisa Andalio at Ronnie Alonte sa ibang istasyon. Hinding-hindi nga sila pakakawalan ng ABS-CBN dahil heto nga at bida na sila finally sa bagong teleserye, ang ‘Love in 40 Days’ na prodyus ng Dreamscape Entertainment para sa Kapamilya channel.

Ang tagal na rin ng tandem nina Loisa at Ronnie, at hindi nga sila nabibigyan talaga ng pagkakataon na ipakita ang kanilang talent, at power na rin sa mga faney.

Well, base sa reaksiyon ng mga fan nila, ramdam na ramdam ang pagkasabik na makita nga ang mga idolo nila na magkasama. Lalo na ngayon at pareho na ring palaban sa mas mature na eksena ang dalawa.

Di ba nga, ang bongga ng mga pa-topless photo ni Ronnie, na kahit medyo payat pa siya, katakam-takam din talaga. At si Loisa, na kayang padapain sina Barbie Imperial, Heaven Peralejo kung kaseksihan ang pag-uusapan.

Eh, ibang klase rin ang ganda ng mukha ni Loisa, na mas kaelya-elya nga sa mga boylet. Di ba nga, para raw siyang si Dina Bonnevie na ang lakas makaakit ng mukha.

Well, sana nga ay magkaroon ng bagong tandem ang Dos, na mas pagnanasaan ng mga fan. Sana nga ay maging successful ang serye ng dalawa. (Dondon Sermino)