Game kahit masakit: Piolo nasarapan kay Pia

Super bumilib si Piolo Pascual kay Pia Wurtzbach sa kanilang muling pagsasama para sa isang proyekto sa ABS-CBN.

Sey ni Papa P, talagang humanga siya kay Pia, ang kanyang bagong leading lady sa comedy series na ‘My Papa P’, dahil bigay todo ito sa pag-akting kahit pa may ilang aberya.

“We were worried kasi nung pagpasok niya nakapag one day na kami pero she went straight into the character,” sey ni Papa P.

Wika pa ni Piolo, napapalakpak sila dahil kahit beauty queen si Pia ay sobrang game ito sa mga eksena.

May isang pagkakataon pa nga raw na nasugatan sa tuhod ang Miss Universe 2015 title-holder, pero ininda lang ito ni Pia.

“May sugat siya, so kumbaga she let her hair down, ibinigay nya dito. Napakasarap kaeksena,’ paghanga ni Piolo.

Sa Marso na ipalalabas ang naturang serye kada Sabado. (RP)