Gamboa sa NPA: Magtago na kayo sa lungga nyo

Nanindigan si Philippine National Police (PNP) Chief, Gen. Archie Francisco Gamboa na ­kailangang magkaroon ng hustisya ang pagpatay sa isang opisyal ng Iloilo Police laban sa mga ­armadong tauhan ng komunistang rebeldeng New People’s Army (NPA).

Ito ay matapos na dumalaw sa burol ni Capt. Efren Espanto Jr. sa Camp Delgado, Iloilo City si Gamboa at sinabing ang pagkamatay ni Espanto ay magsisilbing badya sa mga tauhan ng NPA na kailangan nilang panagutan sa batas.

Ang 29-anyos na si Espanto ng La ­Carlota City ay team leader ng Western Visayas ­Regional Mobile Force Reconnaissance Company na ­nago-operate laban sa NPA noong Peb. 12 sa Aglobong village, bayan ng Janiuay.

Sa naganap na sagupaan sa pagitan ng mga pulis at rebelde, nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanang mata si Espanto na agaran nitong ­ikinasawi.

“We will seek revenge, and they (rebels) should hide already because revenge will be sought by the Philippine National Police and I will be true to that word,” ayon kay Gamboa.

Nanindigan si Gamboa na mananatili ang ­offensive operations laban sa mga rebelde ­hanggang sumuko ang mga ito.

“Not until that there will be again death on either side, we suggest you go down and the ­government is prepared to accept you,” ayon pa dito. (Vick Aquino)