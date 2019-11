Gamboa nagmatigas sa listahan ng high value target

HINDI na kailangan ni Vice President Leni Robredo, co-chairperson ng Inter-Agency Committee on Anti- Illegal Drugs (ICAD), na bigyan ng listahan ng mga high value target (HVT), ayon kay Philippine National Police (PNP) officer-in-charge (OIC) Lt. Gen. Archie Gamboa kahapon.

Sa isang ambush interview kay Gamboa, sinabi nito na hindi naman umano importante kung may kopya o wala siya ng mga HVT, kumpara sa naunang ipinahayag na parte ito ng kanyang mandato bilang co-chairperson ng ICAD.

“When you say co-chairpersonship in ICAD, remember it is a collegial body and it’s supposed to be policymaking, you’re supposed to review, fine if you want to review the law enforcement campaign,” saad ni Gamboa.

“But would it really matter if you know who are on the list? Remember the PDEA (Philippine Drug Enforcement Agency) is the head of the law enforcement cluster. Whatever the head says, I would always respect it being a member of the law enforcement cluster, so yes, I adhere to what the PDEA director general says,” dagdag pa ng OIC ng PNP.

Matatandaang nag-request ng kopya ng HVT list si Robredo kay PDEA Director General Aaron Aquino subalit hindi ito pinagbigyan dahil naglalaman ang nasabing listahan ng mga confidential na impormasyon.

Subalit ayon naman sa Malacañang, walang magiging problema sa kanila kung nais ni Robredo ang mga sensitibong impormasyon patungkol sa iligal na droga sa kanyang kapasidad bilang drug czar ng bansa.

Sinabi ni Secretary to the Cabinet Karlo Nograles na wala namang tinatago ang gobyerno patungkol sa anti-drug war ng Duterte administration kaya kung makakatulong ang hinihinging impormasyon ni VP Leni sa pagsugpo sa illegal drug problem ay dapat na ibigay ang hinihinging impormasyon. (Aileen Taliping/Edwin Balasa))