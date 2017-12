Gambling lord na si Atong Ang, inintriga ang magarbong PCSO party para makabalik sa STL

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Si Ang ang may hawak sa panahon ng administrasyong Aquino.

Itinuro ni Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) general manager Alex Balutan ang umano’y gambling tycoon na si Atong Ang na siyang utak aniya ng pag-iingay ni PCSO board member Sandra Cam sa Christmas party ng kanilang ahensiya para makabalik sa ope­rasyon ng Small Town Lottery (STL) sa bansa.

Ayon kay Balutan, si Ang ang utak sa mga paninira at banat ni Cam laban sa mga opisyal ng PCSO para maisakatuparan ang kanilang motibo.

Maliwanag naman aniya na gusto lang ipasok ni Cam ang kaibigan niyang si Ang sa PCSO para magkaroon ito ng kontrol sa operasyon ng STL.

“Last year, nagpunta ‘yan sa amin. Bago pa siya pumunta sa amin sinasabi niya magche-chairman siya. Ang binibitbit niya si Atong Ang… Dinala niya si Atong Ang doon sa PCSO para siya raw ang hahawak ng STL nationwide at iga-guarantee niya ang PCSO ng P200 million a month,” pagsisiwalat pa ni Balutan.

Samantala, sinabi ni Balutan na handa siyang humarap sa anumang imbestigasyon sabay hamon kay Cam na pormal na magsampa ng kaso laban sa kanya sa tamang forum para masagot niya ang lahat ng paratang nito.

“‘Yang sinasabi ni Sandra na pati kami e pinagbibintangang magnanakaw e idemanda niya kami para magkaalaman. Ni singko wala ka­ming hinihingi diyan. Never in my life na nanghingi ako sa mga tao na ‘yan na sinasabi niya,” ayon kay Balutan.