Galvez, UP: ECQ tagumpay kahit limitado virus test

Naging matagumpay ang ipinatupad na enhanced community quarantine (ECQ) para mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) sa bansa sa kabila ng limitadong kakayahan para makapagsagawa ng virus test.

Ito ang inihayag ni Secretary Carlito Galvez Jr., ang chief implementer ng National Action Plan (NAP) on COVID-19 sa ginanap na virtual presser Biyernes ng gabi.

“Dalawang buwan mula nang ipatupad natin ang enhanced community quarantine, nasaan na nga po ba tayo? Mga minamahal naming mga kababayan, ikinalulugod ko pong ibalita na sa ating patuloy na laban sa pandemyang ito, tayo po ay nagtatagumpay sa pagsugpo nito,” ayon kay Galvez.

Binanggit nito na resulta ito ng pinatupad na strategic framework ng NAP, kabilang dito ang T3 o test, trace, at treat program at ang PIDTRA o “prevention, detection, isolation, treatment, reintegration, and adopting the new normal.”

Layon ng strategic framework, ayon kay Galvez, na pigilan ang paglaganap ng coronavirus at limitahan ang negatibong epekto nito sa mga pamayanan, ekonomiya at seguridad ng bansa.

Sa ngayon aniya, may 39 accredited COVID-19 testing laboratory na sa buong bansa. Dalawampu’t isa nito ay nasa Metro Manila, anim sa iba lang lugar sa Luzon, pito sa Visayas, at lima sa Mindanao.

“Sinisikap pa po nating dagdagan ang bilang na ito,” ani Galvez.

Samantala, maging ang University of the Philippines (UP) ay inihayag na malaking bagay ang ECQ para mabawasan ang pagkahawa at pagkamatay sa coronavirus.

“ECQ was successful despite limited testing and contact tracing in the country,” base sa Philippines: Post-ECQ Report na inilabas ng UP.

Ayon sa report, bumabagal ang virus transmission simula nang ipatupad ang quarantine noong Marso hanggang ngayong Mayo.

Subalit sinabi rin sa ulat na hindi pa kontrolado ang COVID-19 kahit may mga probinsyang nagkakaroon na ng “decelerating trend”.

Binanggit sa ulat ang datos mula sa Department of Health (DOH) kung saan “very high” pa ang bilang ng mga bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR) at Cebu City. Sinabi pa na “still significant” ang pandemic level sa Batangas, Davao City, at Zamboanga City.

Hiniling ng mga eskperto na ipagpatuloy ng gobyerno ang paghihigpit sa NCR, na isa sa may pinakamaraing populasyon sa buong mundo, at sa Cebu City, at kung kinakailangan ay palawakin pa ito hanggang sa mga high-risk area.

Ayon sa report, kailangan pa rin maging alerto maging sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ) at kahit sa mga hindi isinailalim sa quarantine para matiyak na agarang malalaman kapag may naitala na bagong kaso upang mapigilan ang outbreak ng COVID-19.

“Our goal ultimately is not just to flatten the curve but to bend it downwards,” ayon pa sa report. (PNA)