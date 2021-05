Galvez sinaluduhan mga frontliner

Nagpahayag ng pasasalamat si vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa lahat ng frontliner sa COVID-19 pandemya na walang pagod sa kanilang dedikasyon at pagsasakripisyo para sa kaligtasan ng publiko.

Sa kanyang pahayag kaugnay ng Health Workers’ Day, sinabi ni Galvez na hindi mahaharap ng bansa ang mga hamon dulot ng pandemya kung wala ang mga indibidwal na nasa frontline para labanan ang krisis sa COVID-19.

“They are our medical front-liners and health workers who are putting their lives on the line 24/7,” ayon kay Galvez.

Kinilala ng kalihim ang mahalagang papel na kasalukuyang ginagampanan ng mga health care worker bilang “first and last line of defense” aniya sa giyera laban sa COVID-19. (PNA)