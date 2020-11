Galvez sa publiko: Gawing simple ang Pasko

Para masigurong ligtas sa COVID-19 ngayong Kapaskuhan, pinayuhan ng gobyerno ang mga Pilipino na iwasan muna ang mga magagarbong selebrasyon.

Sinabi ni vaccine czar at National Task Force on COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlio Galvez Jr., na dapat isaalang-alang ang kaligtasan at maayos na kalusugan habang wala pang bakunang magagamit kontra COVID-19.

Batid aniya ng task force na naging tradisyon na ng mga Pilipino ang magarbong handaan at pagtitipon-tipon ng mga magkakamag-anak bilang bahagi ng taunang reunion pero sa pagkakataong ito ay huwag munang gawin ang nakaugaliang tradisyon para hindi makompromiso ang kalusugan.

“Kung maaari ay huwag na po tayong masyadong magkaroon ng magarbong mga selebrasyon kasi nakikita po natin na ito po ay magiging cause ng spread ng virus,” ani Galvez.

Magpupulong aniya ang Inter-Agency Task Force sa Huwebes para talakayin ang mga usaping may kinalaman sa selebrasyon ngayong Kapaskuhan.

Pinayuhan ni Galvez ang bawat pamilyang Pilipino na ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon nang sila-sila lang at gawin sa kani-kanilang tahanan at huwag na munang mag-imbita ng mga bisita para sa ligtas na holiday season. (Aileen Taliping)