Galvez sa mga bagot sa quarantine: Konting tiis!

Umapela ang National Task Force for COVID-19 sa publiko na habaan pa ang pasensiya sa pagsunod sa community quarantine protocols para matiyak ang kaligtasan sa COVID-19.

Kasunod na rin ito ulat na maraming Pilipino ang nakakaranas na ng quarantine fatigue dahil sa mahigit walong buwang lockdown sa bansa dahil sa COVID pandemic.

Sinabi ni vaccine czar at Chief Implementer Secretary Carlito Galvez na konting tiis na lamang dahil malapit ng magkaroon ng bakuna kontra COVID-19.

Hindi aniya dapat maging kampante ang publiko at kailangan pa ring sundin ang health protocols para maabutan ng bakuna sa mga darating na araw.

“Kami ay nananawagan sa ating mga kababayan na talagang nakita ho natin na konting tiis na lang po, kahit malapit na po ang vaccine kailangan pa rin ng minimum health standard,” ani Galvez.

Panatilihin aniya ang pagiging vigilant para hindi matulad ang bansa sa Europa at Amerika na nagkaroon ng second at third wave kaya mas lalong lumala ang sitwasyon dahil sa COVID-19.

“Kailangan pa rin natin ang continuous vigilance at proteksiyon at huwag po tayong magpabaya. Nakita po natin ang mga bansang nagpabaya gaya ng Europa at saka US, nakita natin nagkaroon ng quarantine fatigue at nagkaroon ng second or third wave o mas mataas pa sa first wave, so huwag po nating hayaan na mangyari po sa atin,” dagdag ni Galvez. (Aileen Taliping)