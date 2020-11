Galvez: Pagbakuna sa 60M Pinoy kontra COVID-19, aabutin ng 5 taon

Tatlo hanggang limang taon ang aabutin bago mabakunahan laban sa coronavirus disease ang target na 60 milyong Pilipino, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., nitong Miyerkoles.

Aniya, 20 hanggang 30 milyon lang kada taon ang kayang mabakunahan sa bansa.

“We will do this in a three to five-year period kasi po ang kaya lang natin ma-vaccinate is more or less 20 to 30 million a year,” pahayag ni Galvez sa isang televised briefing.

Target ng gobyerno na mabakunahan ang 50 hanggang 60 porsyento ng populasyon o 60 milyong Pilipino para sa tinatawag na “herd immunity” kung saan may sapat na tao sa isang lugar na ligtas sa infectious disease.

Dagdag niya, kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan ang bansa sa mga pharmaceutical company gaya ng AstraZeneca, Sinovac Biotech at AstraZeneca para sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19. (IS)