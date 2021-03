Galvez: Huwag choosy sa brand ng bakuna

Nanawagan kahapon si vaccine czar Carlito Galvez Jr. sa publiko na huwag nang maging mapili at maselan sa brand ng ipatuturok na bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Galvez, iisa lang naman ang layunin ng lahat ng bakuna laban sa COVID-19 at ito ay ang maiwasang tamaan ng virus, maospital at mamatay mula sa nasabing sakit.

“Dapat hindi po tayo maging conscious sa mga brand. Kasi lahat po ng mga vaccine, may kanya kanya pong efficacy yan,” ani Galvez.

Aniya, makatutulong ang bakuna para mabawasan ang pangamba ng tao kahit pa magkasipon o iba pang sintomas dahil hindi ito sapat para magsakit, maospital o mamatay ang nakatanggap ng bakuna.

Dagdag niya, hanggang ngayon ay marami pa ring bansa ang nagkukumahog para makabili ng bakuna mula sa tatlong nangungunang brand – AstraZeneca, Pfizer at Moderna – habang ang iba sa Asya ay gamit naman ang bakuna ng Russia at mga sarili nilang gawa.

“Yung tatlong major brand, AstraZeneca, Pfizer at saka Moderna, talagang pinag-aagawan yan ng western countries, 75 percent ng ating global inoculation right now is being done by only 10 countries. Karamihan po ng Southeast Asian at saka developing countries, ay ang ginagamit ang Sinovac at saka yung Sputnik,” dagdag ni Galvez.

Samantala, Sinovac pa lang ang gamit ngayon ng Pilipinas mula sa donasyon ng China.

Kaugnay nito, lumitaw naman sa survey ng OCTA Research team, isang grupo ng mga guro sa University of the Philippines (UP), na 19% lang mga mga Filipino ang handang magpabakuna kontra COVID-19.(Mia Billones)