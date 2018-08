Galunggunggong!

Enebehnemenyen!

Una, mataas na nga ang presyo ng galunggong, tapos ngayon mapapabalita pang hinahaluan ito ng ‘formalin’ para magmukhang fresh.

Dapat ay maging mabilis ang Food and Drugs Administration (FDA), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), maging ang Department of Agriculture (DA) at Department of Health (DOH), kung may katotohanan ang akusasyon na ito ng grupong Pamama­lakaya.

Nakokompromiso rito hindi lamang ang kalusugan ng mga Filipino kundi ang kabuhayan ng mga tindero’t tindera.

Makabubuti na ma­ging mahigpit ang pagbebenta at distribusyon ng ‘formalin’ para ‘di ito mapasakamay ng mga mapanglinlang na tindero’t tindera.

Lord, Kayo na po ang bahala!

BALITAWIT

NGAYON AT KAILANMAN (BASIL ­VALDEZ)

Ngayon at kailanman

Sumpa ko’y matigil na yan…

Ngayon at kailanman

Galunggong ko na pang-ulam…

Ngayon at kailanman

Kay hirap nang ma­bili yan……

Asahan pang may formalin, harang!

Nilalagay nila t’wina

Parang bagong ha­ngo t’wina

Ngayon at kailanman

Dahil kaya doon…

Kaya balat ko at mata’y

nangangati ngayon…

Upang sa araw-araw na siyang kinakain ko…

Upang ngayon at kailanman

Leukemia at kanser naman, hirang…

Bakit presyo ay kay mahal?

Nagpapatong ay kay kapal…

Higit sa ‘king buhay..

REFRAIN:

Sa bawat araw ang pagkain ko’y kaonti na lang…

Lalong tumataas, nagmamahal…

Bawat ‘sang kilo ay daig nitong bawat ngayon

Na daig ng bawat bukas!

May side effects na ba?

Kapag ang araw at bituin ay ‘di mo matanaw

Kapag tumigil ang tibok at ‘di na gu­malaw

Subalit isang araw pa matapos ang BFAR kumilos na!!!

Sana’y doon mag­wawakas

Paggamit na sadyang wagas

Ngayon at kailanman

REFRAIN:

Sa bawat araw ang pagkain ko’y kaonti na lang…

Lalong tumataas, nagmamahal…

Bawat ‘sang kilo ay daig nitong bawat ngayon

Na daig ng bawat bukas !

Presyo ay kay mahal (ngayon at kailanman)

Pati itlog ay nagmahal (ngayon at kailanman)

Ngayon at kailanman.