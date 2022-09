Galunggong galing ‘Pinas mahal benta ng China

Binatikos sa social media ang ibinibenta sa merkado na frozen galunggong galing China.

“Our beloved galunggong imported from China is more expensive than ones sold by our local fishermen,” sabi pa sa tweet ni Your Daily Dose bilang reaksyon sa post ng ABS-CBN News.

Mistulang iginisa umano tayo sa sarili nating mantika dahil ang nasabing mga isda ay galing sa karagatan na sakop ng Pilipinas at ilegal na hinuhuli ng mga Chinese fisherman.

“Pinangisda sa sarili nating karagatan na bawal mangisda mga kababayan natin. Sarili nating isda binebenta sa atin,” reaksyon pa rin ng netizen.

Ang frozen galunggong ay binibenta ng P160-180 per kilo na mas mahal sa bentahan ng mga local fisherman na P150 kada kilo.

Nakasaad din base sa kahon ng mga frozen galunggong na dalawang taon ang shelf life nito. Samantala, base sa US Department of Agriculture website, ang frozen raw fish ay dapat ikonsumo ng tatlo hanggang walong buwan habang ang shellfish ay tatlong buwan hanggang 1 taon.(Elvie Altez)